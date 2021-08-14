В шортах и с сигарой во рту: Арнольд Шварценеггер сходил в парикмахерскую

Звезда "Терминатора" появился в компании двух друзей.
Чаще всего 74-летнего актера Арнольда Шварценеггера видят на улице во время его велопрогулок на фэтбайке, ведь после операции на сердце он старается поддерживать себя в форме и также занимается в спортзале. Иногда компанию ему составляют дети или возлюбленная Хизер Миллиган, с которой он в отношениях с 2013 года.
Но вчера, 13 августа, Шварценеггер впервые за длительное время попал под прицел папарацци не на велосипеде, а когда выходил из парикмахерской. Компанию бывшему губернатору Калифорнии составили двое его друзей.
Во рту у "железного Арни" была сигара, а одет он был а шорты, серую футболку с рисунком мотоцикла, и слипоны. Волосы у актера были уложены в стильную прическу, а в руке он нес ковбойскую шляпу.
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