В шортах с пушком и в сетчатых колготках: Хайди Клум в ярком наряде появилась с мужем в Берлине

В этом луке 50-летняя суперзвезда выглядела дерзко и эффектно.
Немецкую супермодель и телеведущую Хайди Клум сфотографировали папарацци, когда она шла со своим мужем Томом Каулицем по улице в Берлине. Пара держалась за руки и была довольно ярко одета.
Они посетили вместе Christopher Street Day - это ежегодное масштабное мероприятие проводимое в защиту прав людей, а также против дискриминации и изоляции представителей ЛГБТК+ сообщества. Группа Tokio Hotel, участниками которой являются братья Том и Билл Каулиц, выступала на этом событии.
На Хайди в тот день были джинсовые мини-шорты с отделкой голубым пушком, которые она сочетала с сетчатыми колготками и босоножками на платформах. Также модель надела водолазку в леопардовый принт, синий бомбер и завершила лук розовой сумкой. На лице у Клум был очень яркий макияж с розовыми румянами и блестящими тенями.
Том же надел свободные полосатые джинсы, белую майку и рубашку мятного оттенка. На ногах у него булы лоферы от Gucci, а на руке культовый браслет The Love Bracelet от Cartier.
Напомним, что недавно Оля Полякова возглавила украинскую колонну Pride in London - ежегодного ЛГБТК+ фестиваля в Лондоне. Украинская суперзвезда шла впереди колонны в сверкающем костюме, который для нее создал бренд Mü production и с мечом в руках.
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