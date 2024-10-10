В шортах-трусах и на шпильках: топ-модель Изабель Гулар сходила на баскетбол

Модель активно и интересно проводит время в Абу-Даби.

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела в Абу-Даби, столицы ОАЭ, где уже успела посетить баскетбольный матч NBA. На игру модель надела черный тотал-лук.

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На баскетбольном поле она позировала в черном топе с воротником и шортах-трусах, трендовой кожаной куртке в ретро-стиле, а также в высоких сапогах на шпильках. Свой образ Изабель дополнила черными солнцезащитными очками и высоким конским хвостом.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Также бразильянка успела посетить и художественный музей – Лувр Абу-Даби, куда пришла тоже в черном образе – блузке, брюках и накидке с рюшем.

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Напомним, ранее элегантная Изабель Гулар вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого стал Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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