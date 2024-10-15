В шортах-трусах и самом трендовом цвете осени: модель Барбара Палвин под прицелом папарацци

Венгерская топ-модель Барбара Палвин попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушку сфотографировали в Бруклине.

Барбара продемонстрировала свои стройные ноги в очень экстравагантном наряде, поскольку надела черное боди с шортами-трусами, которые сочетала с капроновыми колготками.

Также на ней была кожаная винтажная куртка от бренда Magda Butrym самого трендового оттенка этой осени - винного.

Также известная модель дополнила образ лоферами на каблуках от Magda Butrym и сумкой-шоппером. Волосы она распустила и уложила в легкие локоны, на глаза Барбара надела стильные солнцезащитные очки и сделала нежный макияж на лице.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Напомним, что Барбара прославилась, как одна из моделей Victoria's Secret. Девушка была "ангелом" бренда и на своей странице в анонсировала возвращение в проект.

Дело в том, что бельевой бренд готовится к своему долгожданному возвращению - впервые с 2018 года состоится дефиле Victoria's Secret, в котором, как уже известно, примут участие Джиджи Хадид, Тайра Бэнкс, Тейлор Хилл, Палома Эльзессер и Адриана Лима.

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