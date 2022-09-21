В шортах-трусах и уггах: супермодель Белла Хадид появилась на улице в очень странном образе

Модель - поклонница экстравагантных нарядов, но такого образа мы от нее не ожидали.

Совсем недавно Белла сверкала на подиуме в эффектном луке от Tom Ford, а в понедельник решила расслабиться и позволила себе кусочек пиццы. Супермодель заметили, когда она и ее бойфренд - арт-директор Марк Калман - вышли на небольшую прогулку.

Белла Хадид и Марк Калман / Фото: Getty Images

Пара купила пиццу и съела ее просто на улице. При этом оба были очень странно одеты, но, возможно, такие образы Белла и Марк выбрали специально, ведь девушка знала, что в центре города ее будут фотографировать.

На модели были очень короткие шорты, больше напоминающие нижнее белье, которые она сочетала с кожаной курткой, футболкой с принтом, высокими белыми носками и коричневыми уггами.

Белла Хадид и Марк Калман / Фото: Getty Images

Фигура у Беллы, конечно же, в этом образе была потрясающей, но все же сочетание вещей вызывает удивление.

Не менее необычно оделся и Марк, ведь на нем было черное худи, которое казалось на него маловатым, учитывая длину рукавов, широкие шорты в клетку, кроссовки и носки.

Белла Хадид и Марк Калман / Фото: Getty Images

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