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В шортах, жакете и на высоких каблуках: Джулия Робертс посетила показ Gucci в Милане

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1345
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В шортах, жакете и на высоких каблуках: Джулия Робертс посетила показ Gucci в Милане

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Известная актриса подчеркнула стройные ноги элегантным мини-нарядом.

Голливудская актриса и лауреат "Оскара" Джулия Робертс прибыла в Милан, чтобы посетить Неделю моды. Звезда появилась на показе новой коллекции весна-лето 2024 Модного дома Gucci в элегантном, и немного навеяным стилистикой 90-х, образе.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

На Джулии был серый костюм из классического жакета и широких шорт выше колен, которые имитировали мини-юбку.

Наряд актриса дополнила серым трикотажным поло и элегантными черными снигбэками на каблуках и с золотой фурнитурой.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Также она сделала объемную укладку, лаконичный макияж и синий маникюр. В ушах у суперзвезды были крупные серьги.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Кстати маскулинные костюмы женщина просто обожает. Одними из самых ее известных образов подобном стиле был тот, который она надела в 1990 году на "Золотой глобус".

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1345
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