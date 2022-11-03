В штанах-клеш и с лаконичным макияжем: Марго Робби вдохновилась 70-ми при выборе наряда на церемонию

На протяжении нескольких лет эта звезда надевала на публику только образы от Chanel, но в последнее время отказалась от этого бренда. Возможно, контракт актрисы и Модного дома закончился.

Штаны-клеш - хит последнего года и все чаще стритстайлеры звезды надевают именно этот фасон. Также дизайнеры предлагают нам подобные брюки в новых коллекциях и на следующий год, поэтому клеш, вероятно, с нами на долго.

Навеянный 70-ми лук надела актриса и Марго Робби. На мероприятии WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards звезда "Отряда самоубийц" появилась в белоснежном костюме от Proenza Schouler из коллекции вечна-лето 2023, состоящем из приталенного жакета на золотых пуговицах и белых брюк, клеш в которых начиналась чуть выше колена.

Образ актрисы дополнила черная кружевная блуза. Волосы она чуть подправила, накрасила ногти черным лаком, а также сделала очень лаконичный макияж.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Возможно кому-то этот образ не понравится, но учитывая то, что с 2018 года Марго надевала в основном Chanel, то такой неожиданный наряд и выбор бренда стал сюрпризом для ее поклонников.

Напомним, на церемонии также побывала модель Шалом Харлоу, которая появилась в прозрачном платье с драпировкой, супермодель Кейт Мосс в образе от Saint Laurent и звезда Victoria’s Secret Тейлор Хилл в в total black look.

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