В штанах-клеш и стильной косухе: Викторию Бекхэм сфотографировали с 18-летним сыном

Известный дизайнер, экс-участница невероятно популярной поп-группы Spice Girls и жена всемирно известного футболиста Дэвида Бекхэма попала под прицел папарацци в Париже. 49-летнюю звезду заметили, когда она и ее 18-летний сын Круз выходили из отеля.

На Виктории в тот день был аутфит в черном цвете от ее собственного бренда Victoria Beckham. Она надела трендовые штаны-клеш, черную короткую косуху и солнцезащитные очки. В руке звезда несла одну из самых дорогих и эксклюзивных сумок в мире Hermès Birkin.

Также Бекхэма сделала макияж, а на запястье надела дорогие часы. На безымянном пальце у нее было помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Также напомним, что недавно состоялась премьера документального сериала "Бекхэм" о британском футболисте Дэвиде Бекхэме - муже Виктории. Супруги посетили премьеру с детьми и родителями.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: Associated Press

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