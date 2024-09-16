В штанах-палаццо, белом пиджаке и бабочке: Рики Мартин на церемонии "Эмми"

52-летний артист выбрал для своего появления на премии черно-белый лук.

Рики Мартин посетил 76-ю церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Рики Мартин / Фото: Associated Press

На красной дорожке артист предстал в стильном образе от бренда Tom Ford. На нем был белый пиджак, белая рубашка и черные брюки-палаццо с атласными лампасами и стрелками.

Рики Мартин / Фото: Associated Press

Аутфит Рики дополнил черной бабочкой и черными лакированными туфлями.

Рики Мартин / Фото: Associated Press

Напомним, Рики Мартин на пресс-показе коллекции бельевого бренда Рианны Savage X Fenty предстал в черной накидке-халате, коричневых кюлотах и грубых черных ботинках со светлой подошвой.

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