В штанах-палаццо и туфлях Celine: Дженнифер Лоуренс заметили папарацци на прогулке

Актриса шла по улице и не обращала внимания на папарацци.

Звезда серии фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - актриса Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку. Дженнифер шла по улице в сопровождении охранника и что-то слушала с телефона, поскольку в ушах у нее были наушники.

Оделась девушка лаконично, но если разбирать ее наряд, то можно заметить, что он полностью состоял из известных брендов. В частности темно-синие штаны-палаццо у актрисы были от Co Pleated, также она надела черную майку и стильные туфли с ремешками от Celine.

Дополнили образ Дженнифер квадратные очки от Lu Goldie, колье на шее, сумка от Loewe и стильный браслет от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

В похожем луке и с похожими украшениями Дженнифер фотографировали днем ранее, но тогда она была замечена в компании своего мужа. Пара просто прогуливалась в престижном районе Нью-Йорка держась за руки. Лоуренс была в трендовом жилете белого цвета.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Фото: Getty Images

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