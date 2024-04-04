В штанах с карманами и черном топе: 50-летняя Тори Спеллинг посетила церемонию после новостей о разводе

Похудевшая звезда сверкнула плоским животом.
Актриса Тори Спеллинг, известная в первую очередь благодаря роли Донны Мартин в молодежном телесериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", посетила церемонию вручения наград iHeartRadio Music Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе.
50-летняя знаменитость и многодетная мать выглядела стильно. Она оделась в стилистике 90-х годов, поскольку сочетала клетчатые широкие штаны с карманами и пуговицами, а также черный топ.
Также актриса добавила в образ босоножки на высоких каблуках с Т-образными ремешками и множество золотых украшений.
Волосы Тори уложила в легкие локоны, сделала насыщенный макияж и длинный маникюр.
Напомним, что несколькими днями ранее Тори опубликовала в Instagram провокационное фото. На нем знаменитость предстала полностью обнаженной. Снимок она опубликовала после известий о своем разводе с мужем после 18 лет брака.
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