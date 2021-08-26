В штанах с карманами и смешной панамке: Дуа Липа на улицах Лондона

В штанах с карманами и смешной панамке: Дуа Липа на улицах Лондона

Она выбрала для своего появление лук в стиле нулевых.

Певица Дуа Липа вернулась в Великобританию после отпуска, который проводила со своим бойфрендом Анваром Хадидом и друзьями. Папарацци сфотографировали девушку, когда она приехала в центр города.

Дуа продемонстрировала свой причудливый эклектичный стиль, ведь надела широкие красные штаны с карманами, белую футболку с принтом и черную кожаную куртку Balenciaga.

Образ девушки дополнили розовая панамка, очки и много украшений на шее. На плече у певицы была модная сумка-хобо.

Дуа Липа / Getty Images

Выглядела девушка очень необычно, а ее образ явно был навеян модой нулевых годов. Кстати, в подобном стиле также часто появляется и ее подруга - сестра Анвара и известная модель Белла Хадид.

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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