Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В штанах с кристаллами в и короне: "Мисс Вселенная-2022" сходила на фотосессию

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
345
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В штанах с кристаллами в и короне: "Мисс Вселенная-2022" сходила на фотосессию

Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

Образ получился необычным и очень гламурным.

Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоялся на прошлой неделе в Новом Орлеане, 28-летняя модель Р'Бонни Габриэль, сходила на фотосессию в Нью-Йорке.

Модель позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг в традиционной съемке. Р'Бонни была одета в гламурный образ - расклешенные прозрачные штаны с кристаллами от бренда JOVANI, которые сочетала с объемной белой блузой от бренда Rene Garza с черным кожаным поясом.

Образ девушки дополняли бежевые туфли на платформах и каблуках, а также яркий макияж и, конечно же, корона победительницы с сапфирами и бриллиантами.

Р'Бонни Габриэль / © Getty Images
Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

Читайте также:

Скандалы конкурса Мисс Вселенная: кто победил и почему страну-террориста допустили к участию

Скандалы конкурса Мисс Вселенная: кто победил и почему страну-террориста допустили к участию

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
345
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация