В штанах с кристаллами в и короне: "Мисс Вселенная-2022" сходила на фотосессию

Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоялся на прошлой неделе в Новом Орлеане, 28-летняя модель Р'Бонни Габриэль, сходила на фотосессию в Нью-Йорке.

Модель позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг в традиционной съемке. Р'Бонни была одета в гламурный образ - расклешенные прозрачные штаны с кристаллами от бренда JOVANI, которые сочетала с объемной белой блузой от бренда Rene Garza с черным кожаным поясом.

Образ девушки дополняли бежевые туфли на платформах и каблуках, а также яркий макияж и, конечно же, корона победительницы с сапфирами и бриллиантами.

Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

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