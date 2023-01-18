В штанах с кристаллами в и короне: "Мисс Вселенная-2022" сходила на фотосессию

Образ получился необычным и очень гламурным.
Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоялся на прошлой неделе в Новом Орлеане, 28-летняя модель Р'Бонни Габриэль, сходила на фотосессию в Нью-Йорке.
Модель позировала на крыше Эмпайр-стейт-билдинг в традиционной съемке. Р'Бонни была одета в гламурный образ - расклешенные прозрачные штаны с кристаллами от бренда JOVANI, которые сочетала с объемной белой блузой от бренда Rene Garza с черным кожаным поясом.
Образ девушки дополняли бежевые туфли на платформах и каблуках, а также яркий макияж и, конечно же, корона победительницы с сапфирами и бриллиантами.
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