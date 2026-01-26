ТСН в социальных сетях

В шубе, бриллиантах и с роскошной сумкой: Джорджина Родригес прогулялась по Вашингтону

Звезда прогулялась по достопримечательностям столицы США.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram серией фото, сделанных в Вашингтоне.

Она позировала напротив Капитолия и у 169-метрового монумента Вашингтона. Джорджина была одета в трикотажный костюм, состоящий из топа с кружевом и лосин, шубу и замшевые сапоги на каблуках. Ее образ дополняли украшения с бриллиантами — серьги и кольца, солнцезащитные очки от Prada и роскошная сумка из крокодиловой кожи Hermes Kelly.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

