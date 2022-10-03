В шубе цвета индиго и комбинезоне с глубоким декольте: певица Doja Cat в стильном луке посетила фэшн-ивент

Певица Doja Cat посетила показ коллекции весна-лето 2023 года бренда Lanvin, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Перед фотографами артистка предстала в черном обтягивающем комбинезоне, верх которого имитировал смокинг с глубоким и сексуальным декольте, сквозь который она демонстрировала свою грудь.

Сверху Doja Cat надела шубу цвета индиго из искусственного меха. Наряд она дополнила черными босоножками на высокой платформе и каблуках, а также серой питоновой сумкой.

Doja Cat / Фото: Getty Images

На глазах у рэперши были овальные очки, в ушах – золотые серьги, на шее – золотая подвеска на цепочке, а к лацкану она прикрепила круглую брошь с камнями.

Один висок звезды был в голубой краске – это, видимо, она не смыла полностью свою странную арт-маску, в которой посетила фэшн-шоу бренда Monot. Певица высветлила брови и сделала их в форме нитей, что сейчас в тренде, и накрасила губы нежно-розовым блеском. Короткая белая прическа, синий маникюр и красный педикюр завершил стильный лук Doja Cat.

А на показ Givenchy артистка пришла лишь в черном жакете, из-под которого выглядывало белье.

Doja Cat / Фото: Associated Press

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