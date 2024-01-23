В шубе и белом наряде: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Париже

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес прилетела во Францию, чтобы посетить Неделю высокой моды, которая стартовала в Париже. Утром 22 января Лопес блистала на показе Модного дома Schiaparelli, во время которого бренд презентовал публике коллекцию весна-лето 2024.

Затем Дженнифер заметили вечером, когда она выходила из бутика бренда, расположенного в центре Парижа. На певице и актрисе была объемная укороченная светлая шуба из искусственного меха, которую она сочетала с белой майкой и широкими брюками.

Также она держала в руке небольшую белую сумку от Schiaparelli и была обута в туфли на платформе от Andrea Wazen, но они в кадр не попали.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Также артистка надела эффектные украшения от Messika с золотом и бриллиантами и стильные солнцезащитные очки от Bottega Veneta. Волосы она собрала в высокую прическу, выпустив несколько прядей, которые обрамляли ее лицо, а также сделала яркий макияж. Эта прическа дала понять, что волосы Лопес в каре не отрезала, а, вероятно, просто надела парик на показ утром.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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