В шубе и боди с откровенным декольте: Дженнифер Лопес вместе с известным диджеем зажгла на фестивале Coachella

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес дебютировала на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella в Калифорнии. Артистка и диджей Дэвид Гетта впервые исполнили свой совместный трек «Save Me Tonight», который они записали в марте этого года.

На сцене Джен появилась в эффектном образе. На ней была светло-мятная мохнатая шуба с капюшоном и гламурное серебряное боди, инкрустированное стразами, с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Аутфит поп-дива дополнила серебряными блестящими ботфортами на каблуках, очками-авиаторами, золотыми украшениями, укладкой с локонами и насыщенным макияжем.

«Самый веселый день! Первое выступление Save Me Tonight с Дэвидом вживую на MY FIRST COACHELLA было таким особенным. Моя счастливая эпоха переписывает все. Никогда не прекращайте удивлять себя», — подписала Лопес видео с фестиваля в своем Instagram.

Дэвид Гетта также поделился серией видео с их выступления.

Напомним, на фестиваль Coachella Дженнифер Лопес прибыла в романтическом платье с цветочным принтом и кружевом.