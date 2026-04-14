В шубе и боди с откровенным декольте: Дженнифер Лопес вместе с известным диджеем зажгла на фестивале Coachella
Артистка дебютировала на масштабном музыкальном фестивале в Калифорнии.
Дженнифер Лопес дебютировала на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Coachella в Калифорнии. Артистка и диджей Дэвид Гетта впервые исполнили свой совместный трек «Save Me Tonight», который они записали в марте этого года.
На сцене Джен появилась в эффектном образе. На ней была светло-мятная мохнатая шуба с капюшоном и гламурное серебряное боди, инкрустированное стразами, с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.
Аутфит поп-дива дополнила серебряными блестящими ботфортами на каблуках, очками-авиаторами, золотыми украшениями, укладкой с локонами и насыщенным макияжем.
«Самый веселый день! Первое выступление Save Me Tonight с Дэвидом вживую на MY FIRST COACHELLA было таким особенным. Моя счастливая эпоха переписывает все. Никогда не прекращайте удивлять себя», — подписала Лопес видео с фестиваля в своем Instagram.
Дэвид Гетта также поделился серией видео с их выступления.
Напомним, на фестиваль Coachella Дженнифер Лопес прибыла в романтическом платье с цветочным принтом и кружевом.