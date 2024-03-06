В шубе и бриллиантах: Джорджина Родригес отвела детей в Диснейленд

Многодетная мама много времени проводит со своими детьми.
30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – сразу после посещения Парижской недели моды, в рамках которой она вышла на подиум на показе Vetements, отправилась с детьми в Диснейленд.
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Для такой детской экскурсии девушка выбрала достаточно гламурный образ. Она надела шубу из натурального меха, полупрозрачный топ и черные кожаные мини-шорты, а дополнила образ одной из своих многочисленных роскошных сумок – черной Hermes Birkin, и украшениями с бриллиантами.
Судя по фото, дети – Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео и дочь Алана – остались довольны, они фотографировали с героями диснеевских мультфильмов и комиксов. А сама Джорджина даже примерила корону принцессы и обруч с бантом и ушками Минни-Маус.
Напомним, ранее Джорджина Родригес позировала в корсете с пышным декольте и спортивных штанах.
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