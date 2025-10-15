ТСН в социальных сетях

В шубе и кэтсьюте с глубоким декольте: Талия Сторм в пикантном луке позировала на премьере фильма

26-летняя певица в своем образе акцентировала внимание на пышную грудь.

Талия Сторм

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм в пикантном аутфите посетила гала-показ фильма «Regretting You» в Лондоне.

Перед фотокамерами девушка предстала в серой объемной короткой шубе и черном кэтсьюте с глубоким декольте, который позволил ей похвастаться пышным красивым бюстом.

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Лук Талия дополнила черными лакированными босоножками на шпильках. Артистка сделала укладку с прикорневым объемом на одну сторону, насыщенный макияж глаз и красный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — жемчужным ожерельем с деталями-логотипом Chanel.

Напомним, Талия Сторм на Неделе моды в Лондоне появилась в мини-платье с анималистическими принтами — леопардовым и тигровым, и шнуровкой в зоне декольте, а также в серой шубе.

