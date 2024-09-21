В шубе и комбинезоне с бахромой: Гвен Стефани появилась на красной дорожке в необычном луке

На мероприятии певица продемонстрировала два образа.
54-летняя американская певица Гвен Стефани посетила музыкальный фестиваль iHeartRadio 2024, который прошел Лас-Вегасе. На красную дорожку она вышла в креативном наряде.
На певице был белый комбинезон с прозрачными вставками ткани и длинной бахромой, который она носила в сочетании с объемной шубой из перьев, трендового цвета сливочного масла. Также Гвен дополнила наряд ковбойскими сапогами на высоких каблуках, которые были украшены белыми заклепками.
Волосы она собрала в высокий длинный хвост и сделала свой любимый яркий макияж с красной помадой на губах, которая уже стала ее визитной карточкой.
Затем Стефани выступила на сцене в розовом костюме с клетчатыми вставками, который был украшен стразами, вырезами и черной сеткой.
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