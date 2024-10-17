В шубе и кожаной юбке с разрезом: Кара Делевинь посетила открытие магазина Burberry

Объемный шубы из эко-меха - один из трендов этой осени и Кара продемонстрировала, как можно стилизовать эту вещь.

32-летняя модель и актриса Кара Делевинь продемонстрировала свою любовь к красивым нарядам. Звезда появилась на открытии магазина бренда Burberry в Нью-Йорке.

Кара надела на это светское мероприятие длинную черную свободную юбку с поясом и разрезом, которую носила в сочетании с бежевой водолазкой и укороченной шубой.

Также Делевинь обула черные ботинки, в руке она держала небольшую стильную сумку с длинной ручкой. Волосы модель уложила в легкие волны и сделала легкий макияж.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Это мероприятие она посетила всего спустя несколько недель после того, как блистала на модных шоу в Париже. Модель вышла на подиум бренд Miu Miu, который представил коллекцию весна-лето 2025.

Коллекция Miu Miu весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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