В шубе и кожаной юбке с разрезом: Кара Делевинь посетила открытие магазина Burberry

Объемный шубы из эко-меха - один из трендов этой осени и Кара продемонстрировала, как можно стилизовать эту вещь.
32-летняя модель и актриса Кара Делевинь продемонстрировала свою любовь к красивым нарядам. Звезда появилась на открытии магазина бренда Burberry в Нью-Йорке.
Кара надела на это светское мероприятие длинную черную свободную юбку с поясом и разрезом, которую носила в сочетании с бежевой водолазкой и укороченной шубой.
Также Делевинь обула черные ботинки, в руке она держала небольшую стильную сумку с длинной ручкой. Волосы модель уложила в легкие волны и сделала легкий макияж.
Это мероприятие она посетила всего спустя несколько недель после того, как блистала на модных шоу в Париже. Модель вышла на подиум бренд Miu Miu, который представил коллекцию весна-лето 2025.
Читайте также:
- Топлес и в красных трусах: Кара Делевинь вышла на подиум на Парижской неделе моды
- Обе в куртках: Аня Тейлор-Джой и Кара Делевинь сходили на концерт известной певицы
- Подружки на концерте: Аня Тейлор-Джой и Кара Делевинь попали под прицел папарацци вместе