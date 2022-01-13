В шубе и кроссовках: Ники Хилтон-Ротшильд вышла на прогулку с дочерью

В шубе и кроссовках: Ники Хилтон-Ротшильд вышла на прогулку с дочерью

38-летняя Ники Хилтон-Ротшильд попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда гуляла с одной из своих дочерей.

Сестра Пэрис Хилтон была одета в теплое меховое пальто от Max Mara, похожее на шубу из искусственного меха, одно из своих любимых, которое часто надевает в прохладную погоду. Под пальто Ники надела лосины, черную кофту и обула бежевые кроссовки. В руках у Ники была небольшая черная сумка на короткой ручке, а на лице – солнцезащитные очки.

Ники Хилтон-Ротшильд с дочерью / Getty Images

Ее дочь была в розовом спортивной костюме, кроссовках и короткой белой куртке и в солнцезащитных очках на лице. Ники держала ее за руку, когда они шли по дороге.

Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

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