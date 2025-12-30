- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
В шубе и лосинах со стразами: Мэрайя Кери попала под прицел папарацци на шопинге
Певица Мэрайя Кери продолжает проводить свой отпуск в Аспене.
56-летнюю артистку запечатлели на выходе из магазина Gucci на курорте в штате Колорадо, где Мэрайя совершала покупки. Одета знаменитость была в леопардовую короткую шубу с золотым металлическим ремешком на талии, черные обтягивающие лосины со стразами и обута в высокие кожаные сапоги на каблуках и была в перчатках.
Поп-дива распустила свои кудрявые пышные волосы, а образ дополнила огромными черными солнцезащитными очками, серьгами-висюльками и колье на шее.
Ранее, напомним, звезду уже фотографировали в Аспене, когда она отправилась на прогулку. Тогда Мэрайя была одета в короткий красный жакет и черные кожаные обтягивающие брюки.