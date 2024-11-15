В шубе и мини-юбке: 55-летняя певица Гвен Стефани попала под прицел папарацци в стильном луке

Исполнительница таких известных хитов как Just a Girl и Don’t Speak любит бунтарский стиль в нарядах и часто с ним эксперементирует.

Певица Гвен Стефани просто не меняется, ведь в свои 55 лет она выглядит роскошно.

Во время своего появления на улице в Нью-Йорке, где утром у нее проходила съемка, Гвен продемонстрировала наряд в черной мини-юбке из денима, которую носила в сочетании с сетчатыми колготками и белой футболкой.

Также свой лук известная блондинка дополнила короткой пушистой шубой, солнцезащитными очками и множеством украшений. Волосы Гвен были оригинально подстрижены, но скорее всего, она надела парик.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Этот ее выход на публику случился на следующий день после съемок в утреннем шоу Today. Там же она и выступила. На певице было объемное платье с множеством рюш, которое она носила с сапогами.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Также Гвен дала небольшой интервью, в котором рассказаоа о том, как она надеется, что ее музыка окажет влияние на мир, и в чем смысл ее жизни.

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