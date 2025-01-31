В шубе из перьев и с сумкой-сердцем: Леони Ханне продемонстрировала стильную лук на Неделе высокой моды

Она собрала в своем образе главные модные тренды последнего времени.
Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне посетила Неделю высокой моды в Париже, где известные бренды демонстрировали публике свои коллекции от кутюр на сезон весна-лето 2025.
Девушку заметили по пути на шоу бренда Elie Saab. Леони была в тот день в наряде черного цвета, который разбавила яркими аксессуарами. В частности Ханне надела прозрачный топ в сочетании с бюстгальтером от Dolce & Gabbana, короткую кожаную юбку и объемную шубу от бренда Elie Saab из коллекции осень-зима 2024, которая была выполнена из перьев и искусственного меха.
Образ этот она дополнила аксессуарами трендового бордового оттенка: лаковыми сапогами, культовой сумкой-сердцем от Alaia, а также высокими перчатками Dries Van Noten. Подобные цветные перчатки стали очень популярны и активно ворвались в главные тренды холодного сезона в 2025 году.
Волосы Леони собрала в высокую прическу с прядками, которые ниспадали на ее лицо, и сделала макияж. Ранее на Неделе моды она носила похожую прическу с нарядом от Georges Chakra - серебряным платьем с декольте до пупка и длинным шлейфом, которое выглядело просто сногсшибательно. Свой лук она тогда дополнила молочной сумкой от Hermes.
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