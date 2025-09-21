- Дата публикации
В шубе и платье с анималистическими принтами: Талия Сторм в гламурном луке сходила на фэшн-показ
26-летняя певица в наряде с леопардовым и тигровым принтами побывала на Лондонской неделе моды.
Талия Сторм в гламурном аутфите посетила показ подержанной одежды на Ebay Endless Runway, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.
На артистке было короткое платье с анималистическими принтами - леопардовым и тигровым, и шнуровкой в зоне декольте. На плечи она накинула объемную серую шубу. Сторм дополнила лук черной обувью и черной сумкой Louis Vuitton.
Талия сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой, уши украсила массивными серьгами-кольцами, а на руках были браслеты и кольца.
Напомним, Талия Сторм надела на презентацию фильма "Долина Эхо" черный кожаный костюм с декорированными заклепками и люверсами.