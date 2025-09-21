ТСН в социальных сетях

21.09.2025
Шоу-бизнес
Шоу-бизнес
54
54
1 мин
1 мин

В шубе и платье с анималистическими принтами: Талия Сторм в гламурном луке сходила на фэшн-показ

26-летняя певица в наряде с леопардовым и тигровым принтами побывала на Лондонской неделе моды.

Алина Онопа
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Талия Сторм

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм в гламурном аутфите посетила показ подержанной одежды на Ebay Endless Runway, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне.

На артистке было короткое платье с анималистическими принтами - леопардовым и тигровым, и шнуровкой в зоне декольте. На плечи она накинула объемную серую шубу. Сторм дополнила лук черной обувью и черной сумкой Louis Vuitton.

Талия Сторм / © Getty Images

Талия Сторм / © Getty Images

Талия сделала укладку с локонами, макияж с коричневой помадой, уши украсила массивными серьгами-кольцами, а на руках были браслеты и кольца.

Напомним, Талия Сторм надела на презентацию фильма "Долина Эхо" черный кожаный костюм с декорированными заклепками и люверсами.

Дата публикации
Количество просмотров
54
