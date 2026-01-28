ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
175
1 мин

В шубе и платье с глубоким вырезом: Ники Хилтон на улицах Парижа

42-летняя сестра Пэрис Хилтон коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Папарацци подловили Ники Хилтон во время Недели высокой моды в Париже. Светская львица появилась на улицах самой романтичной столицы Европы в образе total black.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Она была одета в короткое платье с глубоким V-образным вырезом, вырезами по бокам на талии и юбкой свободного силуэта. На плечи знаменитость накинула объемную короткую шубу, была обута в черные босоножки с бусинами и на шпильках, а в руке она держала черную сумку с золотой фурнитурой.

Элегантная прическа, макияж смоки-айс и бриллиантовые украшения завершили аутфит Ники.

Напомним, Ники Хилтон продемонстрировала эффектный образ в блестящем платье макси, украшенном черной лентой с бантами.

