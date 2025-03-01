В шубе и прозрачном платье: Наоми Кэмпбелл позировала в эффектном наряде на фотоколле

Модель продолжает удивлять своими образами в Милане.
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотоколле ужина Acqua Fiuggi & Vogue Italia, который проводился в рамках Недели моды в Милане, где различные бренды демонстрировали гостям женскую одежду на сезон осень-зима 2025-2026.
54-летняя супермодель 90-х выбрала для этого появления наряд от бренда Dolce & Gabbana, который включал прозрачное платье в бельевом стиле, длинную белую шубу и туфли на каблуках.
Дополнила образ Наоми сумкой, множеством роскошных украшений, среди которых был гламурный чокер на шее, а также прической с длинными волосами, которые были собраны в высокий хвост.
Это появление Кэмпбелл на светском мероприятии произошло после того, как она феерично закрыла показ бренда Dsquared2, который презентовал коллекцию женская одежда осень-зима 2025-2026. Наоми продефилировала тогда в в кожаном боди и с объемной прической.
Читайте также:
- В бикини и в обнимку: Наоми Кэмпбелл поздравила Кейт Мосс с 51-летием и показала их совместные фото
- Смелый выбор: Наоми Кэмпбелл пришла в пикантном аутфите на вечеринку
- С короткой стрижкой и в штанах-баллонах: 54-летняя Наоми Кэмпбелл удивила новым образом