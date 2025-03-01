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В шубе и прозрачном платье: Наоми Кэмпбелл позировала в эффектном наряде на фотоколле

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В шубе и прозрачном платье: Наоми Кэмпбелл позировала в эффектном наряде на фотоколле

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Модель продолжает удивлять своими образами в Милане.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотоколле ужина Acqua Fiuggi & Vogue Italia, который проводился в рамках Недели моды в Милане, где различные бренды демонстрировали гостям женскую одежду на сезон осень-зима 2025-2026.

54-летняя супермодель 90-х выбрала для этого появления наряд от бренда Dolce & Gabbana, который включал прозрачное платье в бельевом стиле, длинную белую шубу и туфли на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Дополнила образ Наоми сумкой, множеством роскошных украшений, среди которых был гламурный чокер на шее, а также прической с длинными волосами, которые были собраны в высокий хвост.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Это появление Кэмпбелл на светском мероприятии произошло после того, как она феерично закрыла показ бренда Dsquared2, который презентовал коллекцию женская одежда осень-зима 2025-2026. Наоми продефилировала тогда в в кожаном боди и с объемной прической.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images
Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

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