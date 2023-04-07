В шубе и рваных джинсах: травести-дива Монро на премьере жуткого триллера в Киеве

Украинская звезда первой оценила фильм с Расселом Кроу в главной роли.

Дива Монро посетила премьерный показ триллера режиссера Джулиуса Эйвери "Экзорцист Ватикана", состоявшегося в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

Монро появилась на мероприятии в стильном образе. На ней было цветное худи с принтом тай-дай и голубые рваные джинсы. На плечи она накинула бежевую эко-шубу.

Дева Монро

Лук звезда дополнила желтыми носками, черными кроссовками и голубой сумкой.

Дева Монро

Красавица сделала красивую укладку с локонами и насыщенный вечерний макияж с розовыми тенями и синим карандашом. Длинные серьги и кольцо в виде бабочки завершили аутфит Монро.

Дева Монро

О фильме

Это жуткая история, основанная на реальных файлах расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта (при жизни проведшего более 100 тысяч сеансов экзорцизма).

Отец Габриэль занимается делом о одержимости демоном маленького мальчика и узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь отчаянно пыталась скрыть.

Фильм "Экзорцист Ватикана" уже вышел в украинский прокат.

Читайте также: