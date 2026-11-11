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- Шоу-бизнес
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В шубе и с роскошными седыми кудрями: как выглядела Энди Макдауэлл в Нью-Йорке
Актриса в очередной раз продемонстрировала свою красивую седую шевелюру, ставшую ее визитной карточкой.
Энди Макдауэлл оказалась в поле зрения папарацци возле студии ABC в Нью-Йорке.
Звезда выглядела стильно в коричневой шубе с объемным воротником, которую она сочетала с темно-синими джинсами прямого кроя. Из-под верхней одежды выглядывали розово-белый полосатый воротник рубашки и бордовый кардиган.
Лук Макдауэлл дополнила черными кожаными ботильонами на высоких устойчивых каблуках с металлическим декором на носках. Ярким акцентом наряда стала сумка с длинным коралловым ремешком, которую актриса надела через плечо. У Энди была объемная седая прическа с роскошными локонами и нежный макияж.
Напомним, Энди Макдауэлл в сером жакете и полосатой блузке с бантом появилась на красной дорожке.