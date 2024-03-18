В шубе и с сумкой Birkin : гламурная Ким Кардашьян сводила сына на баскетбол

Несмотря на то, что Ким живет в Лос-Анджелесе, где довольно тепло, она сделала довольно неожиданный выбор верхней одежды.

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила вместе со своим сыном Сейнтом баскетбольный матч, который прошел между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

На игру она опять пришла в трендовом образе Mob Wife (жена мафиози), поскольку сочетала кожаные штаны с белой футболкой и остроносыми сапогами. Также Ким добавила к наряду черную длинную шубу - главный атрибут подобного стиля.

В руке у звезды была очень дорогая и эксклюзивная сумка коричневого цвета Birkin от Hermes.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Волосы она распустила, сделала любимый макияж в коричневой гамме.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Также эту игру посетили Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек. Пара сидела в первом ряду и внимательно следила за игрой. Отметим, что несмотря на то, что Бен обычно остается в тени Лопес, в этот раз он привлек особое внимание, поскольку впервые за длительное время сбрил свою бороду. Теперь актера и режиссера было просто не узнать.

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