В шубе и с сумкой Birkin : гламурная Ким Кардашьян сводила сына на баскетбол

Несмотря на то, что Ким живет в Лос-Анджелесе, где довольно тепло, она сделала довольно неожиданный выбор верхней одежды.
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила вместе со своим сыном Сейнтом баскетбольный матч, который прошел между командами "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз".
На игру она опять пришла в трендовом образе Mob Wife (жена мафиози), поскольку сочетала кожаные штаны с белой футболкой и остроносыми сапогами. Также Ким добавила к наряду черную длинную шубу - главный атрибут подобного стиля.
В руке у звезды была очень дорогая и эксклюзивная сумка коричневого цвета Birkin от Hermes.
Волосы она распустила, сделала любимый макияж в коричневой гамме.
Также эту игру посетили Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек. Пара сидела в первом ряду и внимательно следила за игрой. Отметим, что несмотря на то, что Бен обычно остается в тени Лопес, в этот раз он привлек особое внимание, поскольку впервые за длительное время сбрил свою бороду. Теперь актера и режиссера было просто не узнать.
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