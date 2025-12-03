- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
В шубе и шелковых брюках: беременная модель Фрида Аасен прогулялась по Милану
Вскоре норвежка впервые станет мамой.
30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится на последних месяцах беременность — совсем скоро она впервые станет мамой. Отец ребенка — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. Недавно она показывала фото с вечеринки baby-shower, которую традиционно устраивают в честь будущего малыша за несколько недель до родов. Судя по цвету декора на празднике, у норвежки родится девочка.
Судя по Instagram модели, ее беременность проходит легко и она чувствует себя прекрасно, поэтому проводит свое время активно. Так, она опубликовала несколько фотографий с прогулки по Милану.
Фрида позировала в длинной шубе — похоже, искусственной, светлом лонгсливе и черных шелковых брюках. Свой образ модель дополнила замшевой сумкой от Tod’s и коричневыми солнцезащитными очками с градиентом.
Ранее, напомним, Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию.