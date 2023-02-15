В шубе и уггах: Джей Ло в необычном луке приехала на тренировку

53-летняя звезда снова попала под прицел фотографов по пути в зал в Лос-Анджелесе. Да-да, в День влюбленных Джей Ло выбрала сначала потренироваться, а уж потом сходить на свидание с мужем.

Лопес выглядела забавно в объемной шубе из искусственного меха и в темно-бордовых легинсах. Обута звезда была в теплые угги, но неужели в Лос-Анджелесе так холодно? Волосы Джей Ло собрала в высокий гладкий пучок, надела традиционно большие очки со светлыми стеклами и немного сделала макияж. Примерно так в повседневной жизни и выглядит Дженнифер Лопес. Узнали бы на улице, если бы встретили?

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В феврале Джей Ло весьма активно посещает тренировки, уже несколько раз ее фотографировали папарацци по пути в зал.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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