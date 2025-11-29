- Дата публикации
В шубе, комбинезоне и мохнатых сапогах: Сиара в образе куклы Барби появилась на параде ко Дню благодарения
Артистка привлекла внимание своим гламурным луком.
Сиара приняла участие в параде Macy’s, который состоялся в Нью-Йорке по случаю Дня благодарения.
Артиска появилась там в образе куклы Барби — вся в розовом. Она выглядела красивой и стройной.
На ней была объемная укороченная шуба с молнией, комбинезон с молнией и тканевым поясом в тон и мохнатые высокие сапоги.
Аутфит Сиара дополнила укладкой с локонами и макияжем с розовыми тенями и коричневым блеском. На шею она нанесла шиммер, чтобы блестела.
Напомним, Сиара на гала-вечере Baby2Baby 2025 в Голливуде предстала в черном кожаном платье миди без бретелек, с пикантным декольте и высоким разрезом до бедра.