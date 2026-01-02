ТСН в социальных сетях

В шубе, лосинах и кожаных ботфортах: Сиару вместе с мужем подловили на Таймс-сквер

40-летняя артистка в образе total black вышла на прогулку с любимым.

Алина Онопа
Сиара и Рассел Уилсон

Сиара и Рассел Уилсон / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке на Таймс-сквер попала Сиара. Артистка шла в сопровождении своего мужа Рассела Уилсона.

Певица выглядела стильно в образе total black. На ней была длинная шуба, водолазка, которая просвечивалась от вспышек фотокамер, два кожаных пояса с металлическими пряжками, лосины и кожаные ботфорты на каблуках.

Сиара и Рассел Уилсон / © Getty Images

Сиара и Рассел Уилсон / © Getty Images

Сиара надела длинный парик с локонами, сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах и украсила шею красивым бриллиантовым чокером.

Рассел также был одет во все черное: тренч, водолазку и брюки. Обут он был в черные туфли.

Напомним, Сиара в образе куклы Барби появилась на параде ко Дню благодарения.

