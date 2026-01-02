- Дата публикации
В шубе, лосинах и кожаных ботфортах: Сиару вместе с мужем подловили на Таймс-сквер
40-летняя артистка в образе total black вышла на прогулку с любимым.
В объективы папарацци в Нью-Йорке на Таймс-сквер попала Сиара. Артистка шла в сопровождении своего мужа Рассела Уилсона.
Певица выглядела стильно в образе total black. На ней была длинная шуба, водолазка, которая просвечивалась от вспышек фотокамер, два кожаных пояса с металлическими пряжками, лосины и кожаные ботфорты на каблуках.
Сиара надела длинный парик с локонами, сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах и украсила шею красивым бриллиантовым чокером.
Рассел также был одет во все черное: тренч, водолазку и брюки. Обут он был в черные туфли.
Напомним, Сиара в образе куклы Барби появилась на параде ко Дню благодарения.