В шубе, лосинах и кожаных ботфортах: Сиару вместе с мужем подловили на Таймс-сквер

Сиара и Рассел Уилсон / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке на Таймс-сквер попала Сиара. Артистка шла в сопровождении своего мужа Рассела Уилсона.

Певица выглядела стильно в образе total black. На ней была длинная шуба, водолазка, которая просвечивалась от вспышек фотокамер, два кожаных пояса с металлическими пряжками, лосины и кожаные ботфорты на каблуках.

Сиара надела длинный парик с локонами, сделала насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах и украсила шею красивым бриллиантовым чокером.

Рассел также был одет во все черное: тренч, водолазку и брюки. Обут он был в черные туфли.

Напомним, Сиара в образе куклы Барби появилась на параде ко Дню благодарения.