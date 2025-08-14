В шубе на голое тело: топ-модель Изабель Гулар примерила смелый образ

Изабель Гулар

Реклама

40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар – стала главной звездой промокампании новой коллекции американского бренда LaQuan Smith. В своем Instagram модель показала первые кадры в образах сезона осень-зима 2025.

Изабель Гулар

Изабель позировала в черно-белой шубе с принтом «гусиная лапка», которую она надела на голое тело. Свой смелый образ она дополнила лаковыми ботфортами на шпильках. Волосы модели были собраны в пучок, а у лица была выпущена одна прядь. Макияж Изабель сделали с акцентом на глаза.

Изабель Гулар

Также она примерила комплект, состоящий из кроп-топа с длинными рукавами, мини-юбки и сапог, с таким же принтом.

Реклама

Изабель Гулар

Фигура Гулар выглядит потрясающе — это результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Ранее, напомним, Изабель Гулар похвасталась стройными ногами на благотворительном балу. Она посетила amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно прошел в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Его целью является помощь организациям, борющимся со СПИДом.

Изабель Гулар / © Associated Press

Перед фотокамерами бразильянка предстала в роскошном образе. На ней было красное платье макси без бретелек, с полуоткрытой спиной, драпировкой и небольшим шлейфом из кутюрной коллекции весна-лето 2025 бренда Zuhair Murad.