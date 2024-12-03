В шубе, огромной шляпе и с декольте: Рианна вышла на красную дорожку в оригинальном образе

Она посетила это гламурное событие со своим возлюбленным - рэпером A$AP Rocky, который оделся намного скромнее своей спутницы.

Певица Рианна привлекла всеобщее внимание на церемонии Fashion Awards, которая состоялась в Лондоне. Когда она вышла на красную дорожку, то произвела настоящий фурор.

Дело в том, что Рианна любит креативную одежду, и в этот раз выбрала наряд от известного бренда Christian Lacroix. На ней был винтажный костюм из коллекции осень-зима 2002 - бирюзовая шуба с асимметричным подолом и огромная шляпа.

Заднюю часть наряда дополняла черная полупрозрачная кружевная ткань с бисером и пайетками, а под шубой певица носила черный корсет, который подчеркивал ее бюст. Этот гламурный образ Рианна также дополнила высокими кожаными перчатками и гламурными туфлями с камнями. Конечно же она не выход в свет без украшений, поэтому и в этот раз украсила шею множеством бриллиантов.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Также винтажный наряд от Christian Lacroix на это мероприятие надела Мона Патель - предпринимательница и филантроп индийского происхождения из Флориды, которая зарекомендовала свой отличный вкус и креатив в высшем обществе благодаря моде. Мона Патель появилась на Fashion Awards в винтажном наряде с бабочками.

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