В шубе оверсайз и стильных уггах: папарацци подловили Дженнифер Лопес во время шопинга с дочерью

55-летняя поп-дива проводит рождественский отпуск с семьей.
Дженнифер Лопес проводит свои рождественские каникулы вместе с семьей в Аспене, штат Колорадо. В канун праздника папарацци ее подловили во время шопинга с родными, среди которых была ее 16-летняя дочь Эмма, которая считающает себя небинарной персоной.
Также там была ее мать Гвадалупе Родригес, сестра Линда Лопес и давний менеджер Бенни Медина, которые не попали в кадр. Они ходили по магазинам, что-то обсуждали и смеялись.
Для своего выхода артистка выбрала бежево-коричневую шубу оверсайз из эко-меха, красно-черную клетчатую рубашку и синие широкие рваные джинсы. Аутфит Джен дополнила стильными уггами рыжего цвета на платформах.
Лопес сделала укладку с локонами, макияж и надела на лицо стильные очки с оранжевым стеклом.
На Эмме была куртка асфальтного оттенка, белое худи, черный шарф, черные широкие джинсы и кеды.
Напомним, Дженнифер Лопес в серебряном платье со стразами от The New Arrivals сияла на церемонии IndieWire Honors 2024 в Лос-Анджелесе.
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