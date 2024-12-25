В шубе оверсайз и стильных уггах: папарацци подловили Дженнифер Лопес во время шопинга с дочерью

Дженнифер Лопес проводит свои рождественские каникулы вместе с семьей в Аспене, штат Колорадо. В канун праздника папарацци ее подловили во время шопинга с родными, среди которых была ее 16-летняя дочь Эмма, которая считающает себя небинарной персоной.

Также там была ее мать Гвадалупе Родригес, сестра Линда Лопес и давний менеджер Бенни Медина, которые не попали в кадр. Они ходили по магазинам, что-то обсуждали и смеялись.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Для своего выхода артистка выбрала бежево-коричневую шубу оверсайз из эко-меха, красно-черную клетчатую рубашку и синие широкие рваные джинсы. Аутфит Джен дополнила стильными уггами рыжего цвета на платформах.

Лопес сделала укладку с локонами, макияж и надела на лицо стильные очки с оранжевым стеклом.

На Эмме была куртка асфальтного оттенка, белое худи, черный шарф, черные широкие джинсы и кеды.

Напомним, Дженнифер Лопес в серебряном платье со стразами от The New Arrivals сияла на церемонии IndieWire Honors 2024 в Лос-Анджелесе.

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