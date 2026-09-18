В шубе, романтичной блузке и на каблуках: 93-летняя Джоан Коллинз поразила роскошным образом на Неделе моды

Джоан Коллинз / © Getty Images

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93-летняя Джоан Коллинз стала одной из звездных гостей Лондонской недели моды. Актриса вместе с мужем Перси Гибсоном посетила дебютный показ M&S, посвященный 100-летию модной истории британского ритейлера. Шоу прошло в Музее дизайна в Лондоне и собрало немало гостей.

Несмотря на свой почтенный возраст, Джоан по-прежнему ведет активную светскую жизнь, регулярно появляется на красных дорожках, вечеринках и модных мероприятиях. И на этот раз звезда выглядела потрясающе и в очередной раз продемонстрировала свой узнаваемый гламурный стиль.

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Джоан Коллинз с мужем / © Getty Images

Коллинз появилась перед фотографами в объемной короткой шубе из искусственного меха в черно-белой гамме. Она придала образу эффектности и отсылала к старому голливудскому гламуру, который Джоан так любит. На актрисе также была черная юбка миди, прозрачные колготки и замшевые туфли на каблуках с бантами.

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На показе Коллинз сняла верхнюю одежду и продемонстрировала романтическую белую блузку с полупрозрачными объемными рукавами, рюшами и черной завязкой-бантом.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Кроме того, на ней были крупные серьги с жемчугом, массивное кольцо и черные солнцезащитные очки.

Актриса дополнила наряд объемным париком с локонами, макияжем с розовой помадой и молочным маникюром. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, а на руках — браслет с кристаллами и золотое кольцо.

Ее 61-летний муж Перси Гибсон был одет в классический темно-серый костюм, белую рубашку, галстук с рисунком слонов и белый платок-паше в нагрудном кармане.

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Напомним, Джоан Коллинз вместе с Элизабет Херли в купальниках отдыхали в бассейне.

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