В шубе с тигровым принтом за 48 тысяч долларов: Мерил Стрип в гламурном луке покоряла улицы Нью-Йорка
Актриса вышла в свет в модной шубе от Gucci.
Папарацци подловили Мерил Стрип в районе Сохо, в Нью-Йорке. Актриса появилась там в новом гламурном образе, который привлекал внимание всех вокруг.
На звезде была роскошная объемная шуба из гладкой овчины с тигровым принтом, широким воротником и широкими акцентными плечами из дебютной коллекции Демны Гвасалия La Famiglia весна-лето 2026 для бренда Gucci. Ее стоимость — 48 тысяч долларов. Шубу дополнял золотой пояс-цепочка с подвеской GG.
Аутфит Стрип дополнила черными прямыми брюками со стрелками, черными туфлями и красным клатчем. Актриса собрала волосы в прическу, сделала нежный мейк, надела стильные солнцезащитные очки и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.
Кстати, этот лук подчеркнул статус персонажа Мерил в фильме «Дьявол носит Прада 2» - Миранды Пристли, промо которого она сейчас активно занимается.
Напомним, ранее Мерил Стрип выходила в свет в лакированном двубортном плаще цвета марсала с пясом в тон.