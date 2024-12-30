В шубке и комбинезоне с блестками: Екатерина Бужинская продемонстрировала эффектный образ

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото своего нового эффектного образа, в котором выглядела сексуально.

На снимке артистка предстала в черном обтягивающем комбинезоне с прозрачными брюками-клеш с блестками, а также в объемной шубке.

Свой аутфит Екатерина дополнила красивой прической с локонами, макияжем с розовой помадой и красным маникюром. На лице у нее были солнцезащитные очки, в ушах – элегантные серьги, а на шее – роскошное колье.

Позивала Бужинская у новогодних композиций из елок, украшенных игрушками.

"Ты слышал этот хит?" – спросила артистка своих фолловеров. К посту она добавила свою песню "Бажаний".

Напомним, Екатерина Бужинская показала, как поздравляла своих детей-двойнят с днем рождения.

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