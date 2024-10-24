В силиконовом корсете и платье из цепей: Шакира примерила пикантные образы

47-летняя колумбийская певица Шакира стала главной звездой нового выпуска испанской редакции журнала GQ. На обложке глянца она появилась в пикантном прозрачном силиконовом корсете Amplituda Design в виде рук, которые прикрывают ее грудь.

Также стилисты подобрали для певицы и другие смелые образы: лаковый бордовый корсет Starcat с мини-юбкой, платье, состоящее из бантов разных размеров от Viktor & Rolf, а также платье из цепей от Dilara Findikoglu.

В интервью журналу Шакира рассказала о своем новом альбоме, а также о расставании со своим возлюбленным и отцом ее детей – футболистом Жераром Пике, с которым они были в отношениях 11 лет, а причиной их разрыва стала его измена.

"Было нелегко признать всю уязвимость, которую я чувствовала в то время, когда писала этот альбом, а затем обнажить ее. В течение многих месяцев после расставания я молчала, пытаясь начать горевать, но не могла по-настоящему это делать, пока не начала писать музыку. Это был мой способ исцеления. И продолжает им быть. Горе – это процесс нелинейный. Он полон подъемов и падений", - поделилась певица.

"Теперь я могу делать все, что хочу, я прекрасно провожу время в одиночестве", - говорит Шакира о расставании с возлюбленным.

Напомним, ранее эффектная Шакира в боди Chanel появилась на обложке легендарного журнала.

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