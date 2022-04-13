В сине-желтом кардигане от украинского бренда: Тина Кароль выступила на благотворительном матче в Варшаве

Певица в патриотической одежде приняла участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины.
Тина Кароль выступила на благотворительном матче #StopWarInUkraine в Варшаве между польской командой "Легия" и украинской — "Динамо". Она исполнила песню "Україна – це ти".
Там певица появилась в патриотическом кардигане от украинского бренда Vika Adamskaya – синем с желтыми буквами UA и птичкой в желтом сердце.
Фото с события она выложила в Instagram.
"Благотворительный дружеский матч украинского "Динамо" принес вчера победу Украине. Дух единства в поддержку украинского народа царил на стадионе по всей игре.
Украина была, есть и будет страной-победительницей.
Спасибо всем, кто вчера присоединился к поддержке Украины!" – написала Тина, добавив хештег #standwithUkraine
К слову, на матче в перерыве между таймами выступили и другие украинские звезды – Юлия Санина, Надя Дорофеева и Екатерина Павленко. Пели они композицию "Ой у лузі червона калина" на сцене в форме карты Украины. Рядом с ними на сцене были также украинские беженцы, стоявшие на местах своих родных городов.
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