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В сине-желтом луке: Анна Винтур посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
416
Время на прочтение
1 мин
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В сине-желтом луке: Анна Винтур посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Главный редактор американского Vogue не впервые демонстрирует образ в цветах украинского флага.

Сегодня 73-летняя Анна Винтур посетила торжественную церемонию перерезания ленты Tiffany & Co в Нью-Йорке.

Редактор появилась перед камерами фотографов в желтом макси-платье с насыщенным принтом, поверх которого надела синий кожаный плащ. Обута Анна была в белые сапоги из кожи питона на устойчивых каблуках.

На шее у госпожи Винтур было несколько украшений из голубых камней, ее волосы были уложены в классическую прическу боб-каре, а на лице были большие черные солнцезащитные очки.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в сине-желтом луке Анна Винтур появилась на Лондонской неделе моды. Однако не известно, демонстрирует ли она таким образом поддержку Украине.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
416
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