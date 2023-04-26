В сине-желтом луке: Анна Винтур посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Сегодня 73-летняя Анна Винтур посетила торжественную церемонию перерезания ленты Tiffany & Co в Нью-Йорке.

Редактор появилась перед камерами фотографов в желтом макси-платье с насыщенным принтом, поверх которого надела синий кожаный плащ. Обута Анна была в белые сапоги из кожи питона на устойчивых каблуках.

На шее у госпожи Винтур было несколько украшений из голубых камней, ее волосы были уложены в классическую прическу боб-каре, а на лице были большие черные солнцезащитные очки.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в сине-желтом луке Анна Винтур появилась на Лондонской неделе моды. Однако не известно, демонстрирует ли она таким образом поддержку Украине.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

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