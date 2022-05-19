В сине-желтом наряде: гостья Каннского кинофестиваля удивила образом в цветах флага Украины

В 2022 году синий и желтый - самые трендовые цвета, но также они стали способом выразить поддержку.

С начала полномасштабного российского вторжения, мировые знаменитости активно поддерживают нашу страну. Многие помогают распространяя информацию о войне, другие лично приезжают в Украину и Европу, чтобы пообщаться с переселенца, есть и те, кто собирает деньги для пострадавших.

Владимир Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля

На красной дорожке в Каннах в этом году также было несколько знаменитостей, которые решили выразить свою поддержку нарядами. Так на фестивале появилась литовская певица Гинта Кубилиуте в желтом платье с синим клатчем, а также актер из сервала "Игра в кальмара".

Нельзя было не обратить внимание и на одну из гостей показа фильма "Топ Ган: Мэверик", которая блистала перед фотографами в интересном сине-желтом платье с оригинальной многослойной юбкой и асимметричным верхом на одно плечо.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В день открытия Каннского кинофестиваля перед публикой выступил Владимир Зеленский и процитировав знаменитый монолог из фильма Чарли Чаплина "Великий диктатор". Зал аплодировал президенту Украины стоя.

Читайте также: