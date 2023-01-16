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В сине-желтом образе: Мисс Украина Вселенная-2022 продемонстрировала нежный патриотический образ

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2445
Время на прочтение
1 мин
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В сине-желтом образе: Мисс Украина Вселенная-2022 продемонстрировала нежный патриотический образ

Виктория Апанасенко / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Этот наряд и цвет очень шли украинке.

Представительница Украины на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко продемонстрировала новый красивый образ, которым поделилась с поклонниками в Instagram.

На девушке было платье от украинского бренда J'amemme нежно-лимонного оттенка.

Наряд имел ассиметричный верх с одним рукавом, полностью был плиссировка, а его юбка состояла из нескольких слоев, что придавало образу особой нежности. Наряд Виктория дополнила синим поясом с пряжкой и синими остроносыми туфлями. Волосы модель собрала, надела серьги с камнями, а в руке у нее была модная сумка-хобо с оригинальной ручкой, вероятно от бренда JW PEI.

Напомним, что Виктория не прошла в топ-16 в финале шоу, которое проходило 14 января в Новом Орлеане, но все же запомнилась яркими образами, особенно своим потрясающим костюмом "Воин света". Победу в конкурсе одержала девушка из США 28-летняя Р'Бонни Габриэль.

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Дата публикации
Просмотры
2445
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