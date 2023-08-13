В сине-желтом платье из перьев и с серьгой-цветком: Екатерина Бужинская празднует день рождения

Екатерина Бужинская сегодня, 13 августа, отмечает свой день рождения. По этому случаю артистка опубликовала в Facebook свое красивое фото, на котором она предстала в патриотическом образе.

На Екатерине было экстравагантное платье из перьев в цвет украинского флага – сине-желтое.

Екатерина Бужинская/Facebook Екатерины Бужинской

Аутфит певица дополнила прической с локонами, макияжем с малиновой помадой и желтой моно-серьгой в виде цветка с бахромой с камнями. Звезда выглядит просто невероятно.

"Сегодня у меня День Рождения! В первую очередь спасибо родителям, семье и настоящим друзьям!

Я говорю спасибо всем несгибаемым, каждой непокоренной. Храбрым и смелым! Мы боремся. Олицетворяем Украину – гордую и независимую. Мы приближаем нашу Победу! Я благодарю всех украинцев — не только по паспорту, но и в душе. С Украиной в сердце мы встречаемся на благотворительных концертах по всему миру, мы видим международные акции. Мы все вместе! ОДНА СЕМЬЯ!

Мы все ВМЕСТЕ приближаем победу. Уверенно. Я очень хочу, чтобы каждая украинская семья наконец-то воссоединилась, каждый воин вернулся живым. Я прошу у Бога – Победы, процветания и мира! Сил! Удачи ! Любви великой! Веры и надежды для каждого из нас! С Богом!" – написала в посте Бужинская.

Напомним, Екатерина Бужинская получила награду "За содействие войску" от главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Читайте также: