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В сине-желтом платье с блестками: Тина Кароль в эффектном образе выступила в Нью-Йорке

В сине-желтом платье с блестками: Тина Кароль в эффектном образе выступила в Нью-Йорке

Дата публикации
Просмотры
501
Время на прочтение
1 мин
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В сине-желтом платье с блестками: Тина Кароль в эффектном образе выступила в Нью-Йорке

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Артистка выбрала для сценического образа наряд в цветах украинского флага.

Тина Кароль с концертом выступила в Нью-Йорке. На сцене она показала эффектный образ. На звезде было обтягивающее платье в патриотических – сине-желтых цветах, расшитое блестками, без рукавов и со шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Тины.

Аутфит Кароль дополнила прической с локонами и макияжем с акцентом на красной помаде.

Там певица сфотографировалась с постоянным представителем Украины в ООН Сергеем Кислицей.

Напомним, Кароль в жакете от украинского бренда и без юбки продемонстрировала хорошую растяжку.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
501
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