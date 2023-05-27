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В сине-желтом платье с глубоким декольте: модель из Израиля продемонстрировала поддержку Украине на Каннском кинофестивале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
279
Время на прочтение
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В сине-желтом платье с глубоким декольте: модель из Израиля продемонстрировала поддержку Украине на Каннском кинофестивале

Гофит Голан / Фото: Associated Press

Гофит Голан выбрала для своего появления на Лазурном побережье наряд в сине-желтых цветах.

Модель, актриса и телеведущая родом из Израиля – Гофит Голан – появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в наряде в цветах украинского флага. Таким образом, звезда продемонстрировала свою поддержку украинского народа.

На Гофит было пышное фатиновое желтое платье макси с голубыми воланами на подоле. Наряд имел глубокое декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальный бюст. Горловина и пояс на талии были декорированы камнями.

Гофит Голан / © Associated Press
Гофит Голан / Фото: Associated Press

Голан сделала прическу с пучком, макияж с акцентом на розовой помаде, украсила уши элегантными бриллиантовыми серьгами и завершила лук красным маникюром.

Напомним, это не в первый раз, когда Гофит Голан выражает поддержку Украине. На показ бренда Elie Saab осень-зима в рамках Недели моды в Париже она предстала в аутфите в цветах украинского флага. На ней было желтое платье макси с пайетками и синий блейзер.

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Дата публикации
Просмотры
279
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