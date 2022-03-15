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В сине-желтом платье: украинка приняла участие в показе известной немецкого дизайнера

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В сине-желтом платье: украинка приняла участие в показе известной немецкого дизайнера

Наталья Овчарова на показе в Берлине / Getty Images

Мир моды на стороне Украины и каждый день самые известные дизайнеры создают коллекции, образы и аксессуары в символике нашей страны, страдающей сейчас от российской агрессии.

Украинская танцовщица Наталья Овчарова вынуждена была уехать из Украины, однако во время пребывания в Берлине, девушку наняла на работу немецкая дизайнер Аня Гокель и пригласила принять участие в своем показе мод, который происходил в рамках Недели моды.

Перед публикой Наталья появилась в длинном желто-голубом вечернем платье с длинным шлейфом, что символизировало флаг Украины.

Наталья Овчарова на показе в Берлине / © Getty Images
Наталья Овчарова на показе в Берлине / Getty Images
Наталья Овчарова на показе в Берлине / © Getty Images
Наталья Овчарова на показе в Берлине / Getty Images
Наталья Овчарова на показе в Берлине / © Getty Images
Наталья Овчарова на показе в Берлине / Getty Images

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